Барбора Крейчикова вышла в финал турнира в Бирмингеме, обыграв Чжу Линь
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова (1) обыграла китайскую спортсменку Чжу Линь (39-я в рейтинге WTA) в матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки.
Матч прошёл на центральном корте Энн Джонс и продлился 1 час 33 минуты. Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Линь ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В финале соревнований в Бирмингеме Крейчикова сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
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