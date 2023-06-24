Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова, 21-я ракетка мира, не смогла выйти в финал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). В 1/2 финала спортсменка уступила 17-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко в трёх сетах: 7:5, 2:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. Анастасия Потапова смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти и допустила восемь двойных ошибок. На счету Елены Остапенко пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и три двойные ошибки. Также каждая из спортсменок выполнила по три подачи навылет.

В финале турнира в Бирмингеме Елена Остапенко сыграет с 12-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой. Счёт личных встреч спортсменок — 2-2. Ранее они не играли друг с другом на траве.