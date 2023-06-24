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Александрова — Квитова: текстовая трансляция полуфинала турнира в Берлине

Александрова — Квитова: текстовая трансляция полуфинала турнира в Берлине
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Сегодня, 24 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором за выход в финал поборется российская теннисистка, 22-я ракетка мира Екатерина Александрова. Её соперницей будет чешка Петра Квитова, девятая в рейтинге WTA, которая ранее сегодня обыграла француженку Каролин Гарсию. Матч назначен четвёртым запуском на стадионе имени Штеффи Граф и начнётся не ранее 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Екатерины Александровой и Петры Квитовой за выход в финал турнира в Берлине.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды: в 2020 году на харде на Australian Open и в Санкт-Петербурге. Это будет их первая встреча на травяных кортах. Отметим, что Петра Квитова является многократной чемпионкой турниров на траве, в том числе она дважды выигрывала Уимблдон. Однако Екатерина Александрова будет свежее: она проведёт свой первый матч за сегодня, так как прошла в полуфинал на отказе Вероники Кудерметовой.

Берлин. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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