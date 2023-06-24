Векич обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Берлине

Хорватская теннисистка Донна Векич, 23-я ракетка мира, в двух сетах обыграла восьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча полуфинала завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Матч продолжался 2 часа 16 минут. Донна Векич по ходу встречи реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Марии Саккари 3 реализованных брейк-пойнта из 11, а также две двойные ошибки. Обе спортсменки по пять раз подали навылет.
Соперницей Донны Векич в финале турнира в Берлине будет либо россиянка Екатерина Александрова, либо чешка Петра Квитова, полуфинальный матч которых запланирован финальным запуском сегодня, 24 июня. Встреча россиянки и чешской теннисистки начнётся около 18:45 по московскому времени.
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- 24 июня 2023
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