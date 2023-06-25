Крейчикова — Остапенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Бирмингеме

Сегодня, 25 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), в котором 12-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова (1) сыграет с 17-й ракеткой мира латвийской спортсменкой Еленой Остапенко (2). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Елена Остапенко в финале травяного турнира в Бирмингеме.
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Крейчикова и Остапенко встречались на корте четыре раза. В личных поединках счёт равный — 2-2. Последний раз Остапенко и Крейчикова встречались в третьем круге грунтового турнира в Риме (Италия) в 2023 году. Победу тогда одержала латвийская теннисистка.
Действующей победительницей турнира в Бирмингеме является бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя.
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