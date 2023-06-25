Елена Остапенко стала чемпионкой турнира WTA-250 в Бирмингеме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 17-я ракетка мира, выиграла травяной турнир категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). В финале спортсменка в двух сетах обыграла 12-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову: 7:6 (10:8), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. По ходу матча Елена Остапенко дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Барборы Крейчиковой — шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также шесть двойных ошибок.

Для Остапенко это первый выигранный турнир в 2023 году. Далее теннисистка выступит на турнире WTA-500 в Истбурне, где в первом круге сыграет с чешкой Петрой Квитовой, десятой ракеткой мира.