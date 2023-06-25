Елена Остапенко стала чемпионкой турнира WTA-250 в Бирмингеме
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 17-я ракетка мира, выиграла травяной турнир категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). В финале спортсменка в двух сетах обыграла 12-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову: 7:6 (10:8), 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. По ходу матча Елена Остапенко дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Барборы Крейчиковой — шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также шесть двойных ошибок.
Для Остапенко это первый выигранный турнир в 2023 году. Далее теннисистка выступит на турнире WTA-500 в Истбурне, где в первом круге сыграет с чешкой Петрой Квитовой, десятой ракеткой мира.
Бирмингем. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:40 МСК
12
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
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17
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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