Остапенко: действительно горжусь собой в связи с тем, как я сражалась в Бирмингеме

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 17-я ракетка мира, прокомментировала своё выступление на травяном турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня, 25 июня, спортсменка одержала победу в финале, обыграв чешку Барбору Крейчикову.

«Нужно было просто бороться за каждое очко и играть до самого конца, потому что в некоторых матчах я поначалу уступала, но в итоге одерживала победу. Действительно горжусь собой за то, как я сражалась здесь. Вероятно, это ключевой момент в моей дороге к титулу.

Барбора — действительно отличная теннисистка. Поздравляю её и её команду. Это была отличная неделя. Знаю, что совсем не весело проигрывать в финале. Но я надеюсь, что у нас будет ещё много финалов, и желаю ей удачи на Уимблдоне», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.