Чжэн Циньвэнь снялась для журнала Marie Claire Now

Китайская теннисистка, 25-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь приняла участие в фотосессии для журнала Marie Claire Now. Фотографии спортсменки появятся в летнем выпуске издания.
Фото: Marie Claire Now
Фото: Marie Claire Now
Ранее 20-летняя теннисистка появлялась на обложке китайской версии журнала GQ.
Уже сегодня, 26 июня, Чжэн Циньвэнь проведёт матч первого круга на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Её соперницей будет американка Джессика Пегула. На предыдущем турнире, в Берлине (Германия), китайская теннисистка вылетела в стартовом матче, проиграв россиянке Веронике Кудеметовой.
В текущем сезоне главными достижениями Чжэн Циньвэнь являются полуфинал хардового турнира WTA-500 в Абу-Даби, четвёртый круг хардового турнира WTA-1000 в Майами и четвертьфинал грунтового турнира WTA-1000 в Риме.
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