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Рейтинг WTA, 26 июня: Кудерметова приблизилась к топ-10, Аванесян поднялась на 17 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина — 11-е место. Теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на 12-ю строчку. Самый большой скачок из россиянок продемонстрировала Элина Аванесян, которая переместилась с 81-го места на 64-е.

Рейтинг WTA. 26 июня:

1 (1). Ига Швентек (Польша) – 8940 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 8066;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090;

4 (5). Джессика Пегула (США) – 4905;

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4845;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 3492;

7 (7). Кори Гауфф (США) – 3305;

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 3301;

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3101;

10 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) – 2830;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 2685;

12 (13). Вероника Кудерметова (Россия) – 2600…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) – 2301…

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) – 1915…

22 (21). Анастасия Потапова (Россия) – 1845…

39 (44). Анна Блинкова (Россия) – 1118…

57 (59). Анна Калинская (Россия) – 933…

64 (81). Элина Аванесян – 882…

70 (65). Камилла Рахимова (Россия) – 837…

98 (99). Диана Шнайдер (Россия) – 684.