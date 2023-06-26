«Командная работа». Циципас и Бадоса опубликовали фото с совместной тренировки на траве

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в собственном аккаунте «Цицидоса» совместное фото с тренировки на траве. Напомним, об отношениях игроков стало известно в начале июня.

«Командная работа», — подписали фото теннисисты.

Фото: из личного архива теннисистов

Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Бадоса в данный момент восстанавливается после стрессового перелома позвонка, именно из-за этой травмы она пропустила «Ролан Гаррос» — 2023.

24-летний Стефанос Циципас является победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «Мастерсов» в Монте-Карло (в 2021 и 2022 годах). 25-летняя Паула Бадоса за свою карьеру выиграла три турнира WTA.