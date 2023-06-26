Андреевы, Аванесян и другие россиянки узнали соперниц на старте квалификации Уимблдона

Опубликована сетка женского квалификационного турнира Уимблдона-2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми матчами россиянок в рамках данных соревнований на траве.
Теннис. Квалификация Уимблдона. Женщины. Первый круг
Элина Аванесян (Россия, 1) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)
Анастасия Захарова (Россия) – Нао Хибино (Япония, 22)
Диана Шнайдер (Россия, 5) – Лив Ховд (США, WC)
Мария Тимофеева (Россия) – Чжосюань Бай (Китай)
Мирра Андреева (Россия, 7) – Роса Висенс Мас (Испания)
Дарья Астахова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 30)
Вера Звонарёва (Россия) – Лаура Пигосси (Бразилия, 26)
Далила Якупович (Словения) – Эрика Андреева (Россия).
Основной турнир женского Уимблдона начнётся 3 июля. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина.
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