«Иногда так хочется побыть на ручках». Элина Свитолина опубликовала милое фото с Монфисом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое совместное фото с супругом, бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.
«Иногда так хочется побыть на ручках. Особенно в понедельник», — подписала фото Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, в середине октября 2022 года Свитолина и Монфис впервые стали родителями. На свет появилась дочка, которую назвали Скай.
Ранее Свитолина успешно выступила на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Перед этим по ходу соревнований украинка победила итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Хантер и россиянок – Анну Блинкову и Дарью Касаткину.
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