Дарья Касаткина: моя семья в России, конечно, я волнуюсь

11-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, поддерживает ли сейчас связь с близкими из России.
«Конечно, у меня есть друзья в России. Моя семья, мои родители всё ещё в России. Как вы можете видеть, в последние дни там творится полный бардак. Конечно, я волнуюсь. Я беспокоюсь за своих друзей, они живут в Воронеже. Они были очень напуганы. Я ничего не могла сделать, кроме как предложить им поехать в мой родной город Тольятти, так как он более отдалён и не был вовлечён в эту ситуацию.
Очевидно, что украинцы переживают гораздо худшую ситуацию, но я также переживаю за судьбы людей, которых люблю. К сожалению, мы вынуждены жить по такому сценарию, это часть нашей жизни. Приходится просто следить за новостями. Честно говоря, я пока не вижу конца. Мы должны просто принять это», — сказала Касаткина после победы в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).
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