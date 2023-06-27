Дарья Касаткина поделилась отношением к происходящему в России и на Украине

11-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась своим отношением к происходящему в России и на Украине.

«Честно говоря, чувствую себя скверно. Не буду это скрывать. Знаете, трудно столько времени противостоять обстоятельствам. К сожалению, как можно заметить, я или другие теннисисты, мы ничего не можем поделать, остаётся лишь следить за происходящим. Лично я в этой ситуации просто стараюсь оставаться хорошим человеком. Это всё, что я могу сделать. И заниматься своей работой – играть в теннис. Вот и всё», — сказала Касаткина после победы в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).

Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова.