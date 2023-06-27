«Фанаты должны это принять». Касаткина — о нежелании украинок пожимать руки россиянкам
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11-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина оценила тот факт, что украинки отказываются пожимать руки россиянкам и белорускам после сыгранных матчей.
«Позиция игроков из Украины довольно чёткая, и мы должны её принимать и уважать. Мы должны это делать, и фанаты тоже обязаны это принять», — сказала Касаткина после победы в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).
В матче первого круга Касаткина (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 26-ю ракетку мира, представительницу Украины Ангелину Калинину. Калинина не стала пожимать руку россиянки.
Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова.
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