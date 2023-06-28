Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина — Плишкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Истбурне

Касаткина — Плишкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Истбурне
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором за выход в четвертьфинал поборется российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет 18-я ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова. Встреча начнётся приблизительно в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарьи Касаткиной и Каролины Плишковой.

Ранее у спортсменок было три личные встречи, однако очень давно — в 2016 году. Счёт по ним — 2-1 в пользу чешской теннисистки: Плишкова побеждала на харде в Индиан-Уэллсе и Пекине, а Касаткина одерживала победу на грунте в Риме. По игре на траве в этом сезоне у спортсменок примерно равные показатели результативности.

Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролина Плишкова
18
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Материалы по теме
Касаткина не оставила шансов украинке: та опять не пожала руку сопернице из России
Касаткина не оставила шансов украинке: та опять не пожала руку сопернице из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023