Касаткина — Плишкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Истбурне
Поделиться
Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором за выход в четвертьфинал поборется российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет 18-я ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова. Встреча начнётся приблизительно в 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарьи Касаткиной и Каролины Плишковой.
Ранее у спортсменок было три личные встречи, однако очень давно — в 2016 году. Счёт по ним — 2-1 в пользу чешской теннисистки: Плишкова побеждала на харде в Индиан-Уэллсе и Пекине, а Касаткина одерживала победу на грунте в Риме. По игре на траве в этом сезоне у спортсменок примерно равные показатели результативности.
Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:00 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
18
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
- 28 июня 2023
-
10:26
-
10:26
-
10:06
-
10:05
-
09:53
-
09:30
-
01:58
-
00:46
- 27 июня 2023
-
23:46
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:45
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:33
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:17
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
17:58
-
17:29
-
16:52
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:05
Партнерский контент