Касаткина — Плишкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Истбурне

Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором за выход в четвертьфинал поборется российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет 18-я ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова. Встреча начнётся приблизительно в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарьи Касаткиной и Каролины Плишковой.

Ранее у спортсменок было три личные встречи, однако очень давно — в 2016 году. Счёт по ним — 2-1 в пользу чешской теннисистки: Плишкова побеждала на харде в Индиан-Уэллсе и Пекине, а Касаткина одерживала победу на грунте в Риме. По игре на траве в этом сезоне у спортсменок примерно равные показатели результативности.