Касаткина прокомментировала смягчение дресс-кода Уимблдона из-за месячных у теннисисток

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о смягчении дресс-кода на Уимблдоне из-за месячных у спортсменок.
«Все теннисистки очень рады этому решению. Потому что одно дело бороться с соперницами на корте на нервах, а другое — иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных. Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс. Ты не хочешь об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно», — приводит слова Касаткиной Sky Sports.
Напомним, согласно правилам Уимблдона, участники турнира должны быть одеты в теннисную экипировку белого цвета. В предстоящем розыгрыше турнира теннисисткам разрешили не надевать белые трусы и шорты под юбку во время соревнований.
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