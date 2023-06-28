Касаткина прокомментировала смягчение дресс-кода Уимблдона из-за месячных у теннисисток

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о смягчении дресс-кода на Уимблдоне из-за месячных у спортсменок.

«Все теннисистки очень рады этому решению. Потому что одно дело бороться с соперницами на корте на нервах, а другое — иметь дополнительный источник стресса в этот момент, когда ты думаешь о месячных. Если твоя юбка испачкается, это вызовет дополнительный стресс. Ты не хочешь об этом думать. Наконец-то мы получили решение этой проблемы. Я не думаю, что это как-то негативно скажется на турнире, но для нас, девушек, это очень важно», — приводит слова Касаткиной Sky Sports.

Напомним, согласно правилам Уимблдона, участники турнира должны быть одеты в теннисную экипировку белого цвета. В предстоящем розыгрыше турнира теннисисткам разрешили не надевать белые трусы и шорты под юбку во время соревнований.