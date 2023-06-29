Двукратная чемпионка Петра Квитова назвала фаворитов Уимблдона-2023

Двукратная чемпиона Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, кто, по её мнению, завоюет титулы в одиночных разрядах Уимблдона-2023.

У женщин действующей чемпионкой Уимблдона является казахстанка Елена Рыбакина, у мужчин – серб Новак Джокович.

«Я думаю, что у Соболенко отличные шансы. Не только из-за того, в каком стиле она играет, но и потому как она сейчас морально справляется со всем. Рыбакиной придётся нелегко, ведь ей защищать титул, всё внимание будет приковано к ней, но у неё есть игра, она весь сезон играет в отличный теннис, так что она тоже одна из фавориток. А среди мужчин думаю, что титул выиграет Новак Джокович», — приводит слова Квитовой Flashscore.com.