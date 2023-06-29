Янник Ханфман прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом

48-я ракетка мира, 31-летний немецкий теннисист Янник Ханфман прокомментировал победу над пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом во втором круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу немца.
«Многое должно сработать, чтобы обыграть соперника из топ-10. Я очень хорошо начал. Может быть, Стефанос не совсем адаптировался к условиям. Было непросто играть на траве на ветру – может быть, мне помогло то, что я уже провёл матч в первый день. Я отлично подавал во всех трёх сетах. Только был один гейм с двумя двойными, но в целом я доволен выступлением», — приводит слова Ханфмана пресс-служба ATP.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Ханфман сыграет с испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов.
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