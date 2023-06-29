«Огромное облегчение для теннисисток». Гауфф — о смягчении дресс-кода на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала смягчение дресс-кода на Уимблдоне из-за менструаций у спортсменок.
«Я полностью поддерживаю это решение. Это огромное облегчение для нас. У меня были месячные в прошлом году во время Уимблдона, и это очень напрягало. Конечно, у нас есть нижнее бельё для менструации и другие приспособления, которые помогают, но страх в глубине души всегда сохраняется. Думаю, это поможет девушкам в борьбе со стрессом. Очень рада, что обсуждение этой проблемы завершилось таким образом. Это сделает турнир гораздо менее напряжённым для теннисисток», — приводит слова Гауфф Sky Sports.
Напомним, согласно правилам Уимблдона участники турнира должны быть одеты в теннисную экипировку белого цвета. В предстоящем розыгрыше турнира теннисисткам разрешили не надевать белые трусы и шорты под юбку во время соревнований.
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