Циципас: Бадоса — моя любимая теннисистка. Когда она играет, я вижу себя
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к игре его девушки, испанской теннисистки Паулы Бадосы.
«Я восхищаюсь Паулой. Она моя любимая теннисистка. И дело не только в её стиле, но и во внутреннем состоянии. Когда она играет, я вижу себя. Я смотрю на то, что она делает на корте, и понимаю, что поступил бы так же. Это меня вдохновляет. Надеюсь, вдохновит и других. Это заставляет меня любить теннис ещё больше. Мотивирует быть лучше.
Паула — самый понимающий человек, которого я когда-либо встречал. Мне так повезло, что она есть в моей жизни. Мы смеёмся вместе, плачем, празднуем, всё делаем вместе. Это прекрасно. Хочу, чтобы наша жизнь была наполнена волшебными моментами», — приводит слова Циципаса AS.
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