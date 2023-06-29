Циципас: Бадоса — моя любимая теннисистка. Когда она играет, я вижу себя

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к игре его девушки, испанской теннисистки Паулы Бадосы.

«Я восхищаюсь Паулой. Она моя любимая теннисистка. И дело не только в её стиле, но и во внутреннем состоянии. Когда она играет, я вижу себя. Я смотрю на то, что она делает на корте, и понимаю, что поступил бы так же. Это меня вдохновляет. Надеюсь, вдохновит и других. Это заставляет меня любить теннис ещё больше. Мотивирует быть лучше.

Паула — самый понимающий человек, которого я когда-либо встречал. Мне так повезло, что она есть в моей жизни. Мы смеёмся вместе, плачем, празднуем, всё делаем вместе. Это прекрасно. Хочу, чтобы наша жизнь была наполнена волшебными моментами», — приводит слова Циципаса AS.