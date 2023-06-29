Каролина Возняцки рассказала, что Серена Уильямс поддержала её решение вернуться на корт
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Бывшая первая ракетка мира, 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Серена Уильямс поддержала её решение вернуться в спорт.
«Мы с Сереной встретились за ужином несколько недель назад, и тогда я рассказала ей, что планирую вернуться в теннис. Она сказала: «Вау, молодец! Я буду поддерживать тебя на каждом шагу. Если тебе что-то понадобится, я всегда рядом». Да, она всегда была рядом», — приводит слова Возняцки Vogue.
Напомним, Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Спустя три с половиной года спортсменка объявила о возвращении в тур.
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