Вернувшаяся в теннис Каролина Возняцки получила уайлд-кард в основную сетку US Open — 2023

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки получила уайлд-кард в основную сетку US Open – 2023. Об этом Ассоциация тенниса США (USTA) сообщила в официальном пресс-релизе.

Отметим, что Возняцки дважды в карьере доходила до финала US Open – в 2009 и 2014 годах.

Напомним, сегодня, 29 июня, завершившая карьеру в 2020 году Возняцки сообщила, что решила вернуться в спорт. Её первым профессиональным турниром станут соревнования категории WTA-1000 в Монреале (Канада), которые пройдут с 7 по 13 августа.

«Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого. Смогу ли я выиграть US Open или Australian Open? Да, это возможно. Вот почему я решила вернуться. Посмотрим, что произойдёт», — прокомментировала своё решение Каролина.