«Семья». Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали новое совместное фото

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в собственном аккаунте «Цицидоса» новое совместное фото.
«Семья», — подписали снимок теннисисты, которые в данный момент готовятся к выступлению на Уимблдоне-2023.
Фото: из личного архива теннисистов
Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
Бадоса в данный момент восстанавливается после стрессового перелома позвонка, именно из-за этой травмы она пропустила «Ролан Гаррос» — 2023.
24-летний Стефанос Циципас является победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «Мастерсов» в Монте-Карло (в 2021 и 2022 годах). 25-летняя Паула Бадоса за свою карьеру выиграла три турнира WTA.
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