Анастасия Потапова опубликовала эффектное фото с тренировки на Уимблдоне

22-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях фото с тренировки на Уимблдоне. К снимку она добавила эмодзи «клубника» и «сердце».
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Женский Уимблдон стартует 3 июля. В первом круге соревнований Потапова сразится с квалифаером, представительницей Швейцарии Селин Наэф (165-я ракетка мира). Ранее Потаповой не удавалось пройти дальше первого круга на травяном турнире «Большого шлема».
На прошедшем «Ролан Гаррос» Потапова дошла до третьего круга в одиночном разряде, где со счётом 6:4, 3:6, 0:6 проиграла финалистке 2021 года, соотечественнице Анастасии Павлюченковой. Выступая в парном разряде с Екатериной Александровой, Потапова потерпела поражение в первом же круге.
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