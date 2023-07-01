Мэдисон Кис — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Истбурне

Сегодня, 1 июля, состоится финальный матч травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американской спортсменкой Мэдисон Кис (25-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Дарья Касаткина в финале турнира в Истбурне.

Кис и Касаткина десять раз встречались на корте. В восьми матчах победу одержала представительница США, дважды выиграла Касаткина. Последняя личная встреча Кис и Касаткиной состоялась в 2023 году в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне. Победу в этой игре одержала россиянка.