Мэдисон Кис — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Истбурне
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Сегодня, 1 июля, состоится финальный матч травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американской спортсменкой Мэдисон Кис (25-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Дарья Касаткина в финале турнира в Истбурне.
Истбурн (ж). Финал
01 июля 2023, суббота. 14:30 МСК
25
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
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11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Кис и Касаткина десять раз встречались на корте. В восьми матчах победу одержала представительница США, дважды выиграла Касаткина. Последняя личная встреча Кис и Касаткиной состоялась в 2023 году в 1/4 финала грунтового турнира в Чарльстоне. Победу в этой игре одержала россиянка.
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