«Добро пожаловать обратно». Винус Уильямс поддержала возвращение Каролины Возняцки в тур

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Бывшая первая ракетка мира 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поприветствовала решение 32-летней датчанки Каролины Возняцки вернуться в профессиональный спорт.

«Добро пожаловать обратно», — написала Уильямс на своей странице в социальной сетях.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018). Теннисистка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.

В конце июня текущего года датская спортсменка объявила о возвращении в тур. Её первым профессиональным турниром станут соревнования категории WTA-1000 в Монреале (Канада), которые пройдут с 7 по 13 августа. Позже стало известно, что Возняцки получила уайлд-кард в основную сетку US Open – 2023.