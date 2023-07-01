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Хольгер Руне: Джокович в каком-то смысле самый сложный соперник, но при этом самый простой

Хольгер Руне: Джокович в каком-то смысле самый сложный соперник, но при этом самый простой
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Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как воспринимает свои поединки с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Датчанин ведёт со счётом 2-1 в личных встречах.

«В каком-то смысле он самый сложный соперник, но при этом самый простой. С ним сложно, потому что он умеет всё. А просто – потому что ты с самого начала знаешь, что он тебе ничего не отдаст, что нет смысла даже надеяться на ошибки. Нужно самому выигрывать все розыгрыши», — приводит слова Руне Daily Mail.

На грядущем Уимблдоне Руне (6) в первом круге сразится с британцем Джорджем Лоффагеном (WC). С посеянным вторым Новаком Джоковичем он может встретиться только в финале.

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