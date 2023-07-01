Касаткина — Кис: надеюсь, у меня будет не так много матчей против тебя

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своей речи после финала травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором она в двух сетах проиграла американке Мэдисон Кис, обратилась к сопернице, пошутив про разницу в победах в личных встречах спортсменок: у Кис в матчах с Касаткиной девять побед, а россиянка обыгрывала американку только дважды.
«Прежде всего, Мэдисон, ты знаешь, что я думаю о твоём сегодняшнем уровне. Но я должна тебя поздравить: каждый день на этой неделе ты играла изумительно, сегодня тоже был отличный матч, особенно его концовка. Поздравляю тебя и всю твою команду, удачи на Уимблдоне! И, на самом деле, я надеюсь, что у меня в будущем будет не так много матчей против тебя (смеётся)», — сказала Касаткина в речи на церемонии награждения.
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