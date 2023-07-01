Винус Уильямс: ещё никто не играл до 50 лет, и если кто и станет первой, то это буду я

Американская теннисистка Винус Уильямс в преддверии Уимблдона ответила на вопрос о том, если у неё планы, касающиеся завершения карьеры профессиональной спортсменки.

«Если бы у меня и были планы, я бы вам всё равно не сказала. «Большие шлемы» очень много для меня значат, так что я была бы рада сыграть на US Open. Но сейчас я больше сосредоточена на Уимблдоне — до US Open ещё очень далеко.

Никто ещё не играл до 50 лет, и если кто-то и станет первой, то это буду я. Что меня сейчас мотивирует? В туре отличная страховка», — поделилась спортсменка на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

Напомним, старшей из сестёр Уильямс в этом году исполнилось 43. На Уимблдоне она выступает, получив уайлд-кард. В первом круге ей предстоит встретиться с также получившей уайлд-кард украинкой Элиной Свитолиной.