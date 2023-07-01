Дарья Касаткина поделилась мнением о множестве нетболов в финале турнира в Истбурне
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, прокомментировала большое количество нетболов в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис в двух сетах.
«В каждом матче на этой неделе было по пять-шесть нетболов, но сегодня, кажется, их было больше всего. Все говорят, что на турнирах WTA мягкие сетки, поэтому при попадании в трос мяч переваливается. В ATP сетки натянуты туго, поэтому мяч отскакивает. Думаю, это правильно. Надо туже натягивать сетки, это не шутка», — высказалась теннисистка на послематчевой пресс-конференции.
На следующей неделе Дарья Касаткина выступит на Уимблдоне. В матче первого круга она сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
22:27
-
21:57
-
21:39
-
21:08
-
20:57
-
20:35
-
20:23
-
19:50
-
19:37
-
19:17
-
18:45
-
18:14
-
17:40
-
17:26
-
16:57
-
16:21
-
15:37
-
15:08
-
14:52
-
13:37
-
13:27
-
12:38
-
12:31
-
12:05
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:42
-
09:59
-
09:44
-
09:38
Партнерский контент