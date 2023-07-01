Дарья Касаткина поделилась мнением о множестве нетболов в финале турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, прокомментировала большое количество нетболов в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором спортсменка проиграла американке Мэдисон Кис в двух сетах.

«В каждом матче на этой неделе было по пять-шесть нетболов, но сегодня, кажется, их было больше всего. Все говорят, что на турнирах WTA мягкие сетки, поэтому при попадании в трос мяч переваливается. В ATP сетки натянуты туго, поэтому мяч отскакивает. Думаю, это правильно. Надо туже натягивать сетки, это не шутка», — высказалась теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

На следующей неделе Дарья Касаткина выступит на Уимблдоне. В матче первого круга она сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд.