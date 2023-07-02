Онс Жабер: я стараюсь убирать изображения Рыбакиной из раздевалок на Уимблдоне
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, часто ли вспоминает прошлогодний финал Уимблдона, где она не смогла одолеть спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину.
«Как часто я вспоминаю прошлогодний финал? В преддверии Уимблдона теперь чаще вспоминаю, да. Не очень приятно заходить в раздевалку и видеть повсюду изображения Рыбакиной, я стараюсь их убирать (смеётся).
Приятно получать столько внимания. Я вышла в финал турнира «Большого шлема». Это хорошее достижение. Думаю, раньше я не относилась к этому так, потому что, конечно, я хотела взять титул.
Я хочу использовать полученный опыт игры под давлением, чтобы, возможно, провести ещё более классный Уимблдон, чем в прошлом году», — заявила Жабер на пресс-конференции перед Уимблдоном.
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