Карлос Алькарас: было бы здорово сыграть в четвертьфинале Уимблдона с Хольгером Руне

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к шестой ракетке мира из Дании Хольгеру Руне. Спортсмены знакомы с детства и играли на одних и тех же турнирах ещё в подростковом возрасте.

«Очевидно, что до 1/4 финала ещё очень далеко: около трёх-четырёх матчей. Но было бы здорово встретиться там с Хольгером. Мы играли вместе с 12 лет, было бы круто сыграть и в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

Думаю, мы оба играем на высоком уровне, однако он провёл не так много матчей на траве. Кажется, турнир в Лондоне был для него первым или вторым выступлением на травяном корте. И он играл очень, очень хорошо.

Хольгер — отличный теннисист. Поэтому для меня было бы замечательно встретиться с ним и здесь, в четвертьфинале «Шлема», и на других турнирах», — рассказал теннисист на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.