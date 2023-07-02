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Касаткина поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10

Касаткина поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10
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WTA опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая на этой неделе играла в финале турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания), поднялась в рейтинге на семь позиций, расположившись на 14-й строчке. Другая россиянка, Вероника Кудерметова, не игравшая на турнирах после 1/4 финала Берлина в июне, выбыла из топ-10.

Чемпионская гонка WTA на 3 июля 2023 года

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 5675
2. Ига Свёнтек (Польша) — 5255
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461
4. Джессика Пегула (США) — 2545
5. Каролина Мухова (Чехия) — 2140
11. Вероника Кудерметова (Россия) — 1788
14. Дарья Касаткина (Россия) — 1519
18. Мэдисон Кис (США) — 1366
20. Анастасия Потапова (Россия) — 1301
21. Екатерина Александрова (Россия) — 1293
22. Виктория Азаренко (Беларусь) — 1287
25. Людмила Самсонова (Россия) — 989
27. Варвара Грачёва (Франция) — 949
37. Анна Блинкова (Россия) — 770
39. Элина Свитолина (Украина) — 732
48. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584
64. Анна Калинская (Россия) — 483
65. Элина Аванесян (Россия) — 465
66. Александра Саснович (Беларусь) — 463
76. Камилла Рахимова (Россия) — 388
96. Мирра Андреева (Россия) — 290

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