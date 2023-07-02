Касаткина поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10

WTA опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая на этой неделе играла в финале турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания), поднялась в рейтинге на семь позиций, расположившись на 14-й строчке. Другая россиянка, Вероника Кудерметова, не игравшая на турнирах после 1/4 финала Берлина в июне, выбыла из топ-10.

Чемпионская гонка WTA на 3 июля 2023 года

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 5675

2. Ига Свёнтек (Польша) — 5255

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461

4. Джессика Пегула (США) — 2545

5. Каролина Мухова (Чехия) — 2140

11. Вероника Кудерметова (Россия) — 1788

14. Дарья Касаткина (Россия) — 1519

18. Мэдисон Кис (США) — 1366

20. Анастасия Потапова (Россия) — 1301

21. Екатерина Александрова (Россия) — 1293

22. Виктория Азаренко (Беларусь) — 1287

25. Людмила Самсонова (Россия) — 989

27. Варвара Грачёва (Франция) — 949

37. Анна Блинкова (Россия) — 770

39. Элина Свитолина (Украина) — 732

48. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584

64. Анна Калинская (Россия) — 483

65. Элина Аванесян (Россия) — 465

66. Александра Саснович (Беларусь) — 463

76. Камилла Рахимова (Россия) — 388

96. Мирра Андреева (Россия) — 290