Касаткина поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA, Кудерметова покинула топ-10

WTA опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая на этой неделе играла в финале турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания), поднялась в рейтинге на семь позиций, расположившись на 14-й строчке. Другая россиянка, Вероника Кудерметова, не игравшая на турнирах после 1/4 финала Берлина в июне, выбыла из топ-10.
Чемпионская гонка WTA на 3 июля 2023 года
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 5675
2. Ига Свёнтек (Польша) — 5255
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461
4. Джессика Пегула (США) — 2545
5. Каролина Мухова (Чехия) — 2140
11. Вероника Кудерметова (Россия) — 1788
14. Дарья Касаткина (Россия) — 1519
18. Мэдисон Кис (США) — 1366
20. Анастасия Потапова (Россия) — 1301
21. Екатерина Александрова (Россия) — 1293
22. Виктория Азаренко (Беларусь) — 1287
25. Людмила Самсонова (Россия) — 989
27. Варвара Грачёва (Франция) — 949
37. Анна Блинкова (Россия) — 770
39. Элина Свитолина (Украина) — 732
48. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584
64. Анна Калинская (Россия) — 483
65. Элина Аванесян (Россия) — 465
66. Александра Саснович (Беларусь) — 463
76. Камилла Рахимова (Россия) — 388
96. Мирра Андреева (Россия) — 290
- 2 июля 2023
-
21:42
-
21:15
-
21:14
-
20:29
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
17:55
-
17:39
-
17:23
-
15:43
-
15:03
-
14:50
-
14:23
-
13:47
-
12:57
-
12:43
-
12:02
-
10:47
-
08:07
-
07:54
-
07:15
-
04:14
-
03:27
-
00:52
-
00:42
-
00:26
- 1 июля 2023
-
23:33
-
23:23
-
23:13