Медведев: судя по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше травы — хочу изменить это

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отношении к травяному покрытию.

«Раньше на сайте ATP было указано, что моё любимое покрытие — трава? Да, это действительно было так, пока я не стал лучше играть на хардовых кортах (улыбается). Сейчас да, я люблю хардовые корты. Если судить по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше, чем трава. Хочу попробовать изменить это. Чувствую, что в состоянии хорошо играть на траве. В прошлом году я дошёл до двух финалов в трёх турнирах, в которых выступал. Нужно найти свой путь, свой ритм. Это последний турнир, где я могу это сделать», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.