Анна Дмитриева оценила старт Андрея Рублёва на Уимблдоне

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила старт российского теннисиста Андрея Рублёва на Уимблдоне.
В первом круге Рублёв уверенно обыграл представителя Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4.
«Рублёв сегодня отыграл очень здорово: Андрею удалось провести три шикарных сета. Да, во второй партии случился небольшой сбой, но он сумел отыграться с 2:5 по геймам и забрать себе сет. Стоит сказать, что очень тяжело на «Больших шлемах» выходить играть первым запуском в стартовый день — это оказывает давление и сказывается на игре каждого игрока. Самое главное, что Рублёв спокойно решил все свои проблемы в первом круге и теперь уверенно двигается дальше», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 июля 2023
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