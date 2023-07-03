Людмила Самсонова рассказала об отношениях с украинцами на фоне возвращения на Уимблдон

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о возвращении на Уимблдон и отношениях с представителями Украины.

— Какие у вас взаимоотношения с украинцами в раздевалке? Вы общаетесь, дружелюбно себя ведёте друг с другом?

— У меня с ними нет никаких проблем. Я всегда довольная и улыбаюсь, здороваюсь. У меня никаких проблем.

— Они здороваются в ответ?

— Когда как.

— О чём думали год назад, когда Уимблдон отстранил русских и белорусов? И как отреагировали в этом году, когда вам разрешили приехать?

— Думаю, нам всем – и россиянам, и белорусам – было тяжело это принять. Но после объявления этого решения я совершила лучший камбэк в своей карьере. Можно сказать, я была очень сконцентрирована на работе. А в этом году, когда они сказали, что мы можем играть, это было потрясающе. Я очень обрадовалась.