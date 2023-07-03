«Твои глаза украли все мои слова». Циципас и Бадоса опубликовали новое романтическое фото

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в собственном аккаунте «Цицидоса» новое романтическое фото.
«Твои глаза украли все мои слова», — подписали фото теннисисты.
Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
Бадоса в данный момент восстанавливается после стрессового перелома позвонка, именно из-за этой травмы она пропустила «Ролан Гаррос» — 2023.
Циципас в первом круге Уимблдона-2023 сразится с чемпионом US Open – 2020, австрийцем Домиником Тимом. Бадосе же предстоит сразиться с представительницей США Элисон Риске.
24-летний Циципас является победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «Мастерсов» в Монте-Карло (в 2021 и 2022 годах). 25-летняя Паула Бадоса за свою карьеру выиграла три турнира WTA.
- 3 июля 2023
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