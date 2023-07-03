Дарья Касаткина дважды вызывала врача по ходу матча первого круга на Уимблдоне-2023
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10-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина дважды вызывала врача по ходу матча первого круга Уимблдона-2023.
Это происходило при счёте 4:1 в первом сете и после первой партии, которую она взяла со счётом 6:1. Врач массировал поясницу российской теннисистки.
Напомним, в стартовом матче травяного турнира «Большого шлема» Касаткина нанесла поражение представительнице США Кэролайн Доулхайд со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Следующей соперницей Дарьи станет представительница Великобритании Джоди Бёррэдж (WC).
Женский Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 15 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана, третья ракетка мира Елена Рыбакина.
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