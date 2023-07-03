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43-летняя Винус Уильямс жёстко упала на старте матча первого круга Уимблдона со Свитолиной

43-летняя Винус Уильямс жёстко упала на старте матча первого круга Уимблдона со Свитолиной
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс поскользнулась и крайне неприятно упала в стартовом сете матча первого круга Уимблдона-2023.

За выход во второй круг травяного турнира «Большого шлема» Винус сражается с бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной. Упав, американка не смогла сдержать крика от боли. До падения счёт в первом сете был 2:0 в пользу американки. После падения Винус решила продолжить матч, на игру пятикратная чемпионка Уимблдона вышла с тейпом на правом колене.

В данный момент счёт встречи 5:3 в пользу Свитолиной в первом сете. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Винус Уильямс — Элина Свитолина в первом круге Уимблдона-2023.

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