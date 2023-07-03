43-летняя Винус Уильямс жёстко упала на старте матча первого круга Уимблдона со Свитолиной

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 43-летняя американка Винус Уильямс поскользнулась и крайне неприятно упала в стартовом сете матча первого круга Уимблдона-2023.
За выход во второй круг травяного турнира «Большого шлема» Винус сражается с бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной. Упав, американка не смогла сдержать крика от боли. До падения счёт в первом сете был 2:0 в пользу американки. После падения Винус решила продолжить матч, на игру пятикратная чемпионка Уимблдона вышла с тейпом на правом колене.
В данный момент счёт встречи 5:3 в пользу Свитолиной в первом сете. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Винус Уильямс — Элина Свитолина в первом круге Уимблдона-2023.
- 3 июля 2023
-
20:33
-
20:23
-
20:23
-
20:06
-
20:05
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
18:04
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:19
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:44
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:26
-
15:08
-
15:00
-
14:58
-
14:47
-
14:46