Новак Джокович высказался о том, что вытирал полотенцем мокрую траву на старте Уимблдона

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, был ли старт Уимблдона-2023 самым странным для него. Журналист задал сербу такой вопрос, потому что Джокович после перерыва в своём матче первого круга в шутку вытирал траву полотенцем.

Напомним, в матче первого круга Уимблдона Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

«Наверное – но в хорошем смысле. Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры – под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, всё изменилось, уже через 10–15 минут мы бегали.

Этот корт – это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово – что-то новенькое», — сказал Джокович в интервью на корте.