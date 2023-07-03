Новак Джокович высказался о том, что вытирал полотенцем мокрую траву на старте Уимблдона

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, был ли старт Уимблдона-2023 самым странным для него. Журналист задал сербу такой вопрос, потому что Джокович после перерыва в своём матче первого круга в шутку вытирал траву полотенцем.
Напомним, в матче первого круга Уимблдона Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).
«Наверное – но в хорошем смысле. Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры – под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, всё изменилось, уже через 10–15 минут мы бегали.
Этот корт – это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово – что-то новенькое», — сказал Джокович в интервью на корте.
- 3 июля 2023
-
21:40
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:33
-
20:23
-
20:23
-
20:06
-
20:05
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
18:59
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
18:04
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:33
-
17:19
-
17:16
-
17:13
-
17:00
-
16:44
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:26
-
15:08