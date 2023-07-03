Ига Свёнтек высказалась о роли Винус Уильямс в уравнении призовых на Уимблдоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что в 2007 году американка Винус Уильямс сыграла ключевую роль в том, что Уимблдон стал последним турниром «Большого шлема», на котором установили равные призовые.

«Должна вам честно сказать, мне не хватает осведомлённости. Мне тогда было шесть лет. Когда я пришла в тур, мне это казалось очевидным – что у нас должны быть равные призовые. Но я знаю, что это не так. На некоторых турнирах это до сих пор не так.

Когда я подросла, я со всё большим уважением стала относиться к тому, что предыдущие поколения сделали для того, чтобы мы могли работать и получать заслуженную оплату. Сейчас я в курсе всего этого. Но мне всё равно нужно ещё кое-что изучить», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона-2023.