Новак Джокович: сколько бы матчей на Уимблдоне я ни провёл, нервы всё равно шалят

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович признался, что нервничал, выходя на матч в первом круге Уимблдона-2023.
Напомним, в матче первого круга Уимблдона Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).
«Нервы всегда шалят, потому что ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире. Каким бы опытным я ни был, сколько бы матчей на этом корте ни провёл, нервы всё равно чувствуются.
Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал – особенно на турнирах «Большого шлема». Нервы – это нормально. Важнее всего, как ты адаптируешься, как направляешь внимание на то, чтобы быть продуктивным», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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