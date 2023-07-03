Новак Джокович: сколько бы матчей на Уимблдоне я ни провёл, нервы всё равно шалят

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович признался, что нервничал, выходя на матч в первом круге Уимблдона-2023.

Напомним, в матче первого круга Уимблдона Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

«Нервы всегда шалят, потому что ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире. Каким бы опытным я ни был, сколько бы матчей на этом корте ни провёл, нервы всё равно чувствуются.

Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал – особенно на турнирах «Большого шлема». Нервы – это нормально. Важнее всего, как ты адаптируешься, как направляешь внимание на то, чтобы быть продуктивным», — сказал Джокович на пресс-конференции.