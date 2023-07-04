Циципас: не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Знаю, что нашёл свою женщину

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о романе с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
«Последние три года она мне очень нравилась. Впервые я её увидел на Australian Open — 2020, прекрасно помню этот момент. Редко бывает, что ты видишь человека по телевизору и тебе сразу так нравится его энергетика.
За последние несколько лет мы несколько раз пересекались, я смог узнать её поближе. А закрутилось всё в Риме после того, как я написал ей сообщение после победы над Онс Жабер во втором круге. Мне очень понравилось то, как она сыграла, как справилась с ситуацией. Я отправил ей сообщение, поздравил, и так всё закрутилось. И я ей тоже всё это время нравился. Так что нам было суждено сойтись.
Сейчас у меня ощущение, что я впервые в жизни влюбился. Никогда такого не ожидал. Это дало мне новый взгляд на жизнь. Я стал счастливее. Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Я знаю, что нашёл свою женщину. Я очень её люблю и всегда буду любить.
При этом мы сразу чётко обозначили, что теннис для нас главное. Мы поддерживаем друг друга и вместе стремимся к мечте. Мы оба хотим выиграть турнир «Большого шлема», и я надеюсь, что скоро вместе это сделаем», — приводит слова Циципаса SDNA.
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