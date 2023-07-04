«Она очень громко кричала». Элина Свитолина — о травме Винус Уильямс

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над пятикратной чемпионкой Уимблдона американкой Винус Уильямс в первом круге турнира-2023.
Винус опасно упала в первом сете при счёте 2:0 в свою пользу, но взяла медицинский тайм-аут только между партиями и продолжила матч.
«Для меня сегодня был особенный день — играть на центральном корте. Конечно, играть против такой великой чемпионки, как Винус – это уже что-то особенное, но я просто очень рада, что впервые смогла одержать победу на центральном корте.
Думала ли, что Винус получила травму, когда она упала? Да, потому что она очень громко кричала. Я была потрясена. В каком-то смысле шокирована, потому что думала, что это действительно серьёзно. Была рада, что она смогла встать после этого. Во время медицинского тайм-аута она просто проверила, как колено, а затем мы продолжили играть.
Я была рада за неё, потому что это такая ужасная травма — повреждение колена. Любая травма — это плохо, но, знаете, она кричала очень громко. Так что я действительно испугалась.
Лучше ли выиграть так, как получилось, чем на отказе соперницы из-за травмы? Да, конечно. Она старалась, она чемпионка, она боролась и отдала всё. Она просто потрясающая чемпионка», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
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