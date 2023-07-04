Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июля

Фернандо Алонсо

Двукратный чемпион мира: 2005-2006.



Взяв два титула с «Рено» и угодив в скандал с «Маклареном», Алонсо затем постоянно принимал неверные карьерные решения, из-за чего так больше и не стал чемпионом мира. Испанец не решился пойти в «Хонду» (будущий «Браун») и «Ред Булл», потом ушёл из «Феррари» ради «Макларена» и не дождался ничего великого от возвращения в Энстоун. При этом запросто мог иметь 4 титула, если бы не поражения в финальных Гран-при 2010 и 2012 годов.