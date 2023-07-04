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Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4 июля

Сегодня, 4 июля, пройдёт второй игровой день Уимблдона-2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин.

Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. 2-й игровой день, примерное время начала матчей (мск):

Маттео Берреттини (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало примерно в 13:00.

Джордж Лоффаген (Великобритания, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало примерно в 13:00.

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – начало примерно в 13:00.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Жереми Шарди (Франция) – начало примерно в 15:00.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Артур Фери (Великобритания, WC) – начало примерно в 20:00.

Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия) – начало примерно в 20:00.

Райан Пенистон (Великобритания, WC) – Энди Маррей (Великобритания) – начало примерно в 17:00.