Винус Уильямс не пожала руку судье после матча с украинкой Свитолиной

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не пожала руку судье после поражения в матче первого круга с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

В конце второго сета Свитолина нанесла удар, и судья сперва зафиксировал аут, однако украинка взяла челлендж, после которого было определено, что мяч попал в линию. Уильямс хотела переигровку эпизода, однако рефери отказал американке, отдав очко её сопернице.

В итоге после матча Винус Уильямс демонстративно не пожала руку судье.

Уимблдон проходит с 3 по 15 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла Онс Жабер.