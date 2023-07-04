Гауфф — о поражении от Кенин: она может скоро вернуться на самый высокий уровень

Седьмая ракетка мира, американка Кори Гауфф прокомментировала поражение в матче первого круга Уимблдона-2023, в котором он уступила чемпионке Australian Open – 2020 соотечественнице Софье Кенин (128-я в рейтинге WTA) — 4:6, 6:4, 2:6. Ранее экс четвёртая ракетка мира Кенин успешно преодолела квалификацию и вышла в основную сетку турнира.
«Сегодня ей нечего было терять. Она победительница турнира «Большого шлема», но сейчас находится в трудном положении в своей карьере. Поэтому я знала, что, выйдя на корт, она будет играть с большой мотивацией.
Всё зависело от того, как я буду играть сегодня. В определённые моменты я справлялась, но, очевидно, недостаточно.
Если учесть три победы на её счету в квалификации, то я знала, что она будет играть уверенно. Да, я имею в виду, что всегда есть возможность вернуться на самый высокий уровень. Она всё ещё находится на ранней стадии своей карьеры. Думаю, с учётом того, как она сыграла сегодня, это не должно затянуться надолго», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
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