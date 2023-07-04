Анастасия Потапова — Селин Наэф: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 23-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет со швейцарской спортсменкой Селин Наэф (165-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте №16 и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Селин Наэф.

Потапова и Наэф ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской спортсменки есть два титула в одиночном разряде: в 2022 году в Стамбуле и в 2023-м – в Линце.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.